В Беларуси приняты дополнительные меры по финансовой поддержке экспорта

Лукашенко 17 июля подписал указ №294 "О субсидиарной ответственности", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях дальнейшего совершенствования комплексной системы стимулирования экспорта и принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов ее участников", - говорится в комментарии.

Указом введена субсидиарная ответственность Республики Беларусь (в лице правительства) по заключенным БРУПЭИС "Белэксимгарант" договорам страхования (перестрахования) экспортных рисков с поддержкой государства.

В документе также определены условия и порядок привлечения Республики Беларусь к субсидиарной ответственности по данным обязательствам.

Власти ожидают, что "новации указа позволят банкам в условиях снижения возможности привлечения внешних ресурсов обеспечить дальнейшую финансовую поддержку экспорта реального сектора экономики".