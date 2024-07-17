Власти хотят импортировать в Беларусь кубинский ром и кофе

Находящийся с официальным визитом на Кубе премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о заинтересованности в поставках кубинского рома, кофе и фармацевтической продукции.

"Помимо фармацевтики, нас интересуют поставки рома, какао-бобов, кофе, пюре из фруктов и другие позиции", - сказал Головченко в ходе встречи с кубинским премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом.

В свою очередь Беларусь готова "продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запасных частей и других востребованных товаров".

"Очень важно, что мы смогли договориться относительно возобновления производства на Кубе белорусских тракторов. Подписаны первые контракты на поставку тракторокомплектов на кубинские предприятия. И очень рассчитываем на успех этого проекта", - отметил Головченко в видеозаписи, опубликованной пресс-службой Совмина.

По его словам, Беларусь и Куба в 2023 году нарастили товарооборот более чем в два раза, а за пять месяцев 2024 года объемы двусторонней торговли увеличились еще на 20%.

"Но, разумеется, в абсолютных цифрах они пока не велики. Но, учитывая, в каких сложных условиях мы работаем, это тоже определенный успех", - заявил Головченко.