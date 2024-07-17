Последнее обновление: 17.07.2024 14:37

Годовая инфляция в Польше в июне составила 2,6%

В июне цены на потребительские товары и услуги в Польше выросли на 2,6% в годовом исчислении.

Как сообщило Главное статистическое управление Польши, больше всего подорожали услуги — более чем на 6%.

По словам экономиста Santander Bank Poland Марцина Лужинського, это связано с ростом заработной платы.

«В сфере услуг заработная плата играет более значительную роль, когда речь идет о расходах компании. Поскольку зарплаты в польской экономике в настоящее время растут двузначными темпами и, вероятно, будут продолжать расти в ближайшие месяцы, это приводит к тому, что инфляция цен на услуги остается на высоком уровне. Конечно, она также снижается, но это происходит не так быстро, как в случае с товарами», - сказал он.

Главное статистическое управление также сообщило, что в июне товары подорожали на 1,3%.

По мнению Марцина Лужинського, в ближайшие месяцы темпы роста цен будут более высокими. Прогнозы Национального банка Польши показывают, что после ожидаемого роста инфляция вернется к текущему уровню примерно через два года.

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