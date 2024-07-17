В Украине приняли закон об экомодернизации промпредприятий

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении рамочный законопроект №11355 "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Украины.

"Сегодня важнейший день в формировании евроинтеграционного экологического законодательства Украины. 256 голосов "за" принятие рамочного законопроекта "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", который имплементирует Директиву 2010/75/ЕС", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, закон об экологической модернизации предприятий неоднократно выносился в зал для голосования и не получал одобрения. Дискуссии вокруг этой инициативы продолжаются более 10 лет.

"Этот закон - не только о введении лучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Он о цивилизованных правилах игры, прозрачности и цифровых инструментах управления. Следовательно - зеленое послевоенное восстановление промышленности, чистая окружающая среда и улучшение условий жизни украинского народа.

Закон об экологической модернизации открывает нам пути к международному финансированию восстановления наших промышленных предприятий. Мы становимся равноправными партнерами европейских стран в формировании климатической политики", - подчеркнул Руслан Стрелец.