Вторичный рынок автомобилей в РФ снизился в I полугодии

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в I полугодии 2024 года снизился на 0,2% до 2 млн 748 тыс. 300 штук, в июне - также наблюдалось небольшое падение, подсчитали в "Автостате".

Из десяти наиболее популярных на рынке брендов по итогам полугодия положительную динамику показали лишь Lada и Kia, перепродажи которых выросли на 14,9% и на 0,2% соответственно. Моделей с положительной динамикой всего семь, наибольшая наблюдалась у вазовской "семерки" (+36,1%).

За июнь в РФ было продано 499,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 0,5% меньше по сравнению с июнем 2023 года и на 2,6% меньше, чем в мае текущего года.

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada - в прошлом месяце было куплено 122,8 тыс. машин бренда. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 51,5 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23,8 тыс. шт.).

Согласно сообщению "Автостата", лишь одна марка в июне показала рост м/м - немецкий Volkswagen. При этом наибольшее помесячное снижение зафиксировано у Lada (-5,8%). В годовом сравнении у Lada, напротив, наблюдается самый динамичный рост (+15,7%). "В плюсе" г/г находятся также Kia и Renault (+1,5% и +0,3% соответственно). Остальные бренды показывают падение, наиболее сильное - Toyota (-14,7%).