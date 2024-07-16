Последнее обновление: 16.07.2024 16:23

Резиденты из РФ, КНР, Турции и Израиля осваивают экономические зоны Беларуси

За истекший период 2024 г. список резидентов свободных экономических зон и индустриального парка «Великий камень» пополнился 36 новыми предприятиями. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Беларуси.

Согласно информации, суммарный объем заявленных инвестиций составил порядка $270 млн, планируется создание более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

При этом треть новых инвестпроектов – с участием иностранного капитала из России, Китая, Турции, Израиля.

Реализация новых проектов планируется в металло- и деревообработке, машиностроении, комплексной логистике, химической и полимерной промышленности, производстве зарядной инфраструктуры электротранспорта, биотехнологиях.

В их числе и ряд крупных инвестпроектов: организация в Кобрине производства хромированных заготовок штоков гидроцилиндров; строительство в Витебске завода по производству древесностружечных и ламинированных плит мощностью 600 тыс. м3 в год; организация в СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Могилев» производств металлических труб и упаковочных материалов; строительство в индустриальном парке «Великий камень» складского комплекса класса «А+» и другие.



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