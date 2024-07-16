Казахстан в 2024 году увеличит добычу газа

Казахстан планирует в 2024 году увеличить добычу газа по сравнению с показателем 2023 года на 2,3% до 60,5 миллиарда кубометров. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного заседания.

По его словам, в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.

"План добычи на 2024 год составляет 60,5 миллиарда кубометров или на 2,3 процента больше от объема 2023 года. Основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений таких как Карачаганак, Тенгиз и Кашаган”, - заявил министр, которого цитирует пресс-служба правительства Казахстана.

Он считает, что добыча товарного газа в стране по итогам 2024 года составит 29,8 млрд кубометров, что соответствует уровню 2023 года.

Министр отметил, что за первое полугодие 2024 года добыча газа в Казахстане составила 30 млрд кубометров, в том числе 14,9 млрд кубометров товарного газа.

В 2024 году производство сжиженного нефтяного газа прогнозируется в объеме 1,6 млн тонн (на уровне 2023 года), из которых 0,8 млн тонн было получено по итогам января-июня.

Министр также сообщил, что в период с 2026 по 2030 года в стране начнется поэтапный ввод в эксплуатацию 4-х газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 и 2,5 миллиарда кубометров в год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в годи завода КазГПЗ в городе Жанаозен с мощностью 900 млн кубометров в год.