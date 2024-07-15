Крупная компания в сфере автоперевозок не выплатила более 2 млн рублей налогов

Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований выявил криминальную схему уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания – крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка.

По версии КГК, организатор этого бизнеса зарегистрировал на формальных собственников около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались с целью минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически, чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.

В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму 2,2 млн рублей.

В отношении организатора бизнеса и его сообщников возбуждено уголовное дело.