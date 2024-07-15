Российские стройкомпании потеряли доступ к документации в Autodesk из-за санкций

Российские строительные компании потеряли доступ к части проектной документации из-за блокировки их аккаунтов в Autodesk BIM 360 – облачной системе для строительства, проектирования и промышленного дизайна. Об этом рассказали РБК несколько источников на российском строительном рынке.

Потеря доступа к системе BIM 360 равна потере всех хранящихся на сервере данных.

Профильные эксперты считают, что при отключении российских пользователей от системы Autodesk может удалить их учетные записи или стереть все хранящиеся в облаке данные. Часть компаний постараются продолжать использовать BIM 360 через VPN по адресу другой страны, но это не гарантирует успеха. Блокировка может быть адресной, и в таком случае система Autodesk просто не впустит в онлайн-кабинет российской компании пользователя из другой страны.

Autodesk еще в 2022 году сообщила, что сворачивает деятельность в России, а в марте 2024 года окончательно запретил использование своих программных продуктов российскими компаниями.

В 2022 году часть строительных компаний покупала лицензии Autodesk через Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, но американцы обнаружили следы использования своего продукта компаниями из России и отключили его для них.