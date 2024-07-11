США выделят почти $1,1 млрд на поддержку отечественных электромобилей

Администрация Байдена планирует выделить американским автопроизводителям почти $1,1 млрд для модернизации производства электрокаров. Об этом сообщает Reuters.

В частности, администрация Байдена планирует выделить компаниям General Motors и Stellantis, материнской компании Chrysler, почти $1,1 млрд в виде грантов на переоборудование заводов для производства электромобилей и комплектующих.

Министерство энергетики объявило о запланированных грантах на сумму $1,7 млрд, которые помогут профинансировать реконструкцию 11 заводов в восьми штатах, находящихся в зоне риска, чтобы обеспечить производство 1 млн электромобилей в год, сохранить 15 тыс. существующих рабочих мест и создать 3 тыс. новых рабочих мест.

Министр энергетики Дженнифер Гранхолм заявила, что более десяти лет назад стало понятно, что автопроизводители, чтобы принять будущее, нуждаются в федеральном партнере, особенно для того, чтобы конкурировать с другими странами, которые субсидируют свою автомобильную промышленность, и именно в этом заключается суть этих масштабных инвестиций.

Между тем Дональд Трамп резко раскритиковал политику Байдена в отношении электромобилей и пообещал изменить ее, если вступит в должность.