Последнее обновление: 10.07.2024 18:32

Беларусь продлила временные ставки ввозных таможенных пошлин для "недружественных" стран

Лукашенко 10 июля подписал указ № 278, который предусматривает продление по 30 июня 2025 года действия указа № 16 от 12 января 2024 года "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом также расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин.

"Указ принят в целях защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Беларуси", - говорится в комментарии.

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