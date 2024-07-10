Volkswagen понизил прогноз рентабельности операций на 2024 год

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) понизил прогноз рентабельности операций на 2024 год в связи с возможным закрытием предприятия Audi в Брюсселе, а также рядом других незапланированных расходов. В общей сложности издержки составят до €2,6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе VW, руководство Audi (входит в концерн VW) инициировало консультации, чтобы найти варианты реструктуризации предприятия в Брюсселе. Такое решение было принято в связи с изменением ситуации со спросом на выпускаемые на этой площадке автомобили на определенных рынках. По итогам консультаций может быть принято решение о закрытии предприятия.

"Расходы, связанные с закрытием завода в Брюсселе, а также другие издержки, окажут существенное негативное влияние на операционный результат VW в текущем году", - отмечается в пресс-релизе, который цитирует Интерфакс.

В числе других незапланированных издержек - потери финподразделения VW в связи с деконсолидацией Volkswagen Bank Rus, а также расходы, связанные с планируемым закрытием газотурбинного бизнеса MAN Energy Solutions. Кроме того, как было объявлено в апреле, VW зарезервировал €900 млн в рамках программы сокращения административного персонала.

Руководство автоконцерна полагает, что не сможет полностью компенсировать эти затраты в текущем году, в связи с чем, понижает прогноз операционной рентабельности продаж на 2024 год до 6,5-7% с ожидавшихся ранее 7-7,5%.

Прогнозы для других показателей остаются неизменными.