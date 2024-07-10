В Беларуси создадут транспортно-логистический центр для авиаперевозок грузов

Белорусская компания с "Транспортная авиационная логистика" создаст в индустриальном парке "Великий камень" новый современный транспортно-логистический центр. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"В индустриальном парке зарегистрирован новый резидент - "Транспортная авиационная логистика" (Республика Беларусь). Компания создаст в "Великом камне" современный транспортно-логистический центр общей площадью 10 тыс. кв. м для обработки грузов национальным аэропортом Минск и коммерческой эксплуатации", - говорится в сообщении.

В парке также зарегистрировали новый субъект инновационной деятельности. Белорусская компания "Плаг Карбон" принята на инкубацию в инновационный центр с проектом, связанным с разработками в области искусственного интеллекта для реализации климатических проектов, а также биотехнологиями.