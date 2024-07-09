Болгария потеряла почти €650 млн из-за задержки вступления в Шенген

Болгария потеряла почти €650 млн в этом году в результате того, что не была полностью принята в Шенгенскую зону. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Петко Николов.

Речь идет о €423 миллионах прямых убытков и €225 миллионов упущенных выгод, пишет Euractiv.

Болгария вместе с Румынией стали членами Шенгенской зоны в конце марта, но только в части, которая касается воздушных и морских границ.

В своих комментариях относительно потерь, которые это нанесло Болгарии, Николов процитировал данные из отчета, подготовленного для министерства Институтом экономических исследований Болгарской академии наук. Его оценка оказалась гораздо более пессимистичной, чем €0,5 миллиарда ежегодных потерь, ранее озвученных Союзом международных перевозчиков.

"Результаты полного принятия Болгарии и Румынии в Шенген не являются одноразовым эффектом, а будут усиливаться с углублением экономической интеграции между европейскими странами, а это означает, что каждая последующая отсрочка будет вызывать большую упущенную выгоду как для болгарской, так и для европейской экономики", – сказал Николов.

Николов также отметил, что присоединение Болгарии к сухопутным границам Шенгенской зоны приведет к сокращению выбросов углекислого газа от транспорта на сумму €3,75 млн.

Болгарское правительство также отметило, что присоединение к Шенгену облегчит интенсивное движение на границах с Румынией и Грецией и приведет к быстрому развитию логистической инфраструктуры в регионе.