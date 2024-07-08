Тарифы ЕС кратно ударили по темпам роста китайского экспорта электромобилей

Перспектива введения европейских тарифов сократила на 20-30 процентных пунктов рост китайского экспорта электромобилей и гибридных автомобилей за последние месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе Европейский Союз ввел временные тарифы до 37,6% на электромобили китайского производства, чтобы защититься от того, что он назвал потенциальным потоком несправедливо субсидированных электромобилей - шаг, против которого категорически выступает Китай.

"Экспорт новых транспортных средств в настоящее время сталкивается с временным давлением", - заявил в понедельник Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). К новым энергетическим транспортным средствам (NEV) относятся электромобили и гибриды с возможностью подзарядки.

"Ранее рост (экспорта NEV) составлял не менее 30-40%, а сейчас он замедлился до более чем 10%, что означает, что (тарифы) повлияли на рост экспорта NEV на 20-30 процентных пунктов, что является заметным краткосрочным влиянием", - добавил г-н Цуй.

Он выступил после того, как CPCA сообщила, что внутренние продажи автомобилей в Китае упали третий месяц подряд в июне.