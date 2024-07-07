Германия не отдаст Китаю производителя газовых турбин MAN

Правительство ФРГ запретило дочерней компании Volkswagen продавать свои технологии военно-промышленному комплексу КНР. Впредь немецкие турбины будет производить Siemens Energy, сообщают немецкие медиа.

В 2023 году Китай намеревался приобрести в Германии сразу два предприятия по производству и ремонту газовых турбин. За сделкой стоял гигант немецкой индустрии Volkswagen. Бизнес по производству турбин достался концерну в 2018 году вместе с машиностроительной компанией MAN Energy Solutions. Она специализируется на дизельных моторах для судов и на энергетическом машиностроении. Продажа этого подразделения и была закреплена в контракте с китайской компанией CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine.

Но прямым и косвенным совладельцем компании-покупателя является корпорация China State Shipbuilding Corporation, производитель кораблей для военно-морского флота КНР.

Другой совладелец тоже занимается военным производством и находится под санкциями США, указывает немецкая газета Handelsblatt.

В результате правительство Германии наложило вето на сделку, опираясь на закон о внешнеэкономической деятельности, запретив передавать немецкие технологии компании, фактически являющейся частью военно-промышленного комплекса КНР. За запрет сделки выступило министерство экономики ФРГ.

В ФРГ растет список отказов китайским покупателям. Так, в ноябре 2022 года Берлин запретил продажу китайским инвесторам компаний Elmos и ERS Electronic, занимающихся выпуском полупроводников.