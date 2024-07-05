Страны ЕС в торговле с другими государствами в основном используют евро и доллары

В 2023 году 46% всей торговли товарами странами Европейского союза с другими государствами осуществлялось в евро, а 42% - в долларах США. Об этом сообщает статистическое управление ЕС (Eurostat).

Доля валют стран Евросоюза (помимо евро) составила 2%, других валют - 10%.

Евро использовался в 52% экспортных сделок, доллар - в 32%.

В 19 из 27 стран ЕС евро являлся наиболее используемой валютой для экспорта товаров за пределы блока в прошлом году. Самая высокая доля была зафиксирована в Словении (90%), Хорватии (82%) и Латвии (78%).

В шести членах ЕС самой используемой валютой для экспорта был доллар. Среди них доли выше 50% зафиксированы на Кипре (76%), в Ирландии (65%) и Греции (54%).

Доля валют стран ЕС, отличных от евро, была особенно высокой в Швеции и Дании (50% и 28% соответственно), в первую очередь, из-за использования ими собственных национальных валют, отмечается в сообщении Евростата.

При этом доллар был наиболее используемой валютой в ЕС для импорта в 2023 году с долей 50%, доля евро составила 41%.