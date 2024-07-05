Российские компании обяжут вносить данные о военнообязанных в новые базы. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно нововведению, все сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, должны быть отправлены во все государственные информационные системы, определенные правительством РФ, пишет газета «Коммерсант».

Предполагается, что благодаря новому реестру призывникам будут рассылаться цифровые повестки через «Госуслуги».

Ранее также был утвержден и список сведений для внесения в государственную информсистему. Это ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, информация о недвижимости и автомобилях, образовании, семейном положении, состоянии здоровья, судимости, спортивных званиях, наличии иностранного гражданства - всего более 25 видов сведений.

Фундамент для реестра — данные «Госуслуг», где зарегистрировано около 70% россиян.

Доступ к базе будет только у Министерства обороны и подведомственных ему военкоматов, ранее сообщали власти. В день вручения повестки призывнику будет запрещен выезд из страны, до тех пор, пока он не придет в военкомат. Если гражданин не явится в военкомат в течение 20 дней, то начнут действовать ограничения в виде запрета на регистрацию и управление автомобилем, на регистрацию в качестве ИП и плательщика налога по самозанятости, на регистрационные действия с имуществом, а также на оформление кредитов и займов.