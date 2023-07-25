Призывникам закроют выезд из России после направления повестки

Госдума приняла поправки, которые запрещают призывникам выезжать из России с момента размещения повестки в реестре.

Согласно действующим нормам, выезд из страны запрещается гражданам, которые подлежат призыву и уже получили повестку военного комиссариата, со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Законопроект устанавливает, что запрет на выезд из России в качестве временной меры для обеспечения явки в военкомат применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из страны будет формировать военный комиссариат в день направления повестки.

Поправки предполагают, что запрет на выезд начнет действовать с момента, когда повестка в военкомат будет размещена в реестре врученных повесток.

Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и ограничениях за неявку по ним в военкомат.

Оповещать военнообязанных о призыве теперь можно с помощью электронных повесток через «Госуслуги». Такая повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете. После отправки повестки военнообязанному будут закрывать выезд за границу. За неявку в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки для граждан предусмотрен ряд дополнительных ограничений.