США разместят в Японии 48 истребителей F-35A

Министерство обороны США заявило, что в течение следующих нескольких лет потратит более 10 миллиардов долларов на модернизацию тактических военных самолетов, дислоцированных в Японии. Об этом пишет The Japan Times.

На авиабазе Мисава в префектуре Аомори США заменят 36 истребителей F-16 на 48 самолетов F-35A – многоцелевых истребителей пятого поколения, разработанных американской фирмой Lockheed Martin.

На авиабазе Кадена в префектуре Окинава США заменят 48 истребителей F-15C/D на 36 новейших самолетов F-15EX.

Во время переходного периода будет осуществляться ротация самолетов 4-го и 5-го поколений.

Корпус морской пехоты увеличит количество малозаметных истребителей F-35B на базе Ивакуни в префектуре Ямагути.

Министерство обороны США заявило, что оно тесно координирует с японским правительством план модернизации тактической авиации, базирующейся в Японии.

Этот план "демонстрирует непоколебимую приверженность США делу обороны Японии и общее видение обеими странами свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Соединенные Штаты поддерживают Японию, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны региональных государств, таких как Китай и Северная Корея.

США имеют несколько военных баз в Японии, которые позволяют Соединенным Штатам быстро реагировать на любые угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.