Олигарх Дерипаска признал проблемы в экономике РФ

Западные санкции приобрели "тотальный характер", поэтому РФ следует искать новые рынки. Об этом заявил подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

По его словам, для развития экономики нужно искать новые рынки и одного Китая недостаточно, нужно идти "в Малайзию, Индонезию, всю Юго-Восточную Азию, Африку".

"Раньше бизнес жил, имея доступ практически ко всем ресурсам, – прекрасно размещался, занимал, видел, каким образом заимствовать, включая технологии, решения, управленческие ресурсы. Сейчас эта часть рынка закрылась из-за невозможности использовать все это", – пожаловался Дерипаска, которого цитируют российские медиа.

Он предупредил, что российскую экономику ожидает "тяжелый путь" адаптации и восстановления, который, по словам бизнесмена, займет не менее 12 лет.

По его мнению, чтобы в Россию пришли иностранные инвесторы, необходимо создать условия для расчетов. Дерипаска добавил, что для иностранцев основными рисками остаются отсутствие анонимности и последующие санкции.

Олег Дерипаска – российский олигарх, находится под санкциями США с 2018 года.