Армения обсуждает с США строительство новой АЭС

Процесс строительства в Армении новой атомной электростанции в сотрудничестве с США «вступил в предметную стадию». Об этом 3 июля сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

"Мы обсуждаем с США правовое договорное поле, без которого мы не можем двигаться вперед. На данный момент я могу сказать, что мяч находится на поле США. Мы ожидаем, что внутрисистемные процедуры в Соединенных Штатах пройдут, и тогда мы начнем работать", - заявил Григорян, которого цитирует Арменпресс.

В июне 2023 года в Армении была создана межведомственная рабочая группа по строительству нового атомного энергоблока. Срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС продлен до 2036 года. В последние годы на станции проводятся работы по технической модернизации, направленные на продление срока ее эксплуатации.

Управлением и обслуживанием АЭС занимается компания "Росатом". Ядерное топливо АЭС - уран, также импортируется из России. В Армении в настоящее время обсуждается вариант строительства новой АЭС не по российским, а по западным модульным технологиям.

Армянская АЭС – единственная в регионе атомная электрическая станция, построенная во времена СССР на территории Армении вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, электрическая мощность – 440 МВт.