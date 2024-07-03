Последнее обновление: 03.07.2024 16:02

ЕС планирует ввести импортные пошлины на товары с китайских маркетплейсов

Евросоюз планирует ввести импортные пошлины на все товары с онлайн-площадок КНР, в том числе Aliexpress и Temu, а также розничной сети магазинов одежды Shein. Об этом пишет газета Financial Times.

Европейская комиссия намерена отменить порог в €150, ниже которого импортные товары освобождаются от таможенных пошлин.

Отмечается, что это имеет целью остановить всплеск того, что в ЕС называют некачественными товарами, которые поступают из Китая.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году в ЕС было ввезено 2,3 млрд товаров стоимостью ниже беспошлинного порога в €150.

Импорт товаров электронной коммерции более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, превысив 350 тыс. товаров в апреле, или почти две поставки на одно домохозяйство.

Эти положения будут применяться к любому интернет-магазину, который доставляет товары клиентам из ЕС непосредственно из-за пределов блока. Американская компания Amazon обычно использует продавцов, базирующихся в Европе.

Другой возможной мерой может стать обязательная регистрация крупных платформ для уплаты НДС онлайн, независимо от их стоимости.

С 2021 года посылки, отправляемые компаниям из ЕС, уже платят НДС независимо от их стоимости, но они не облагаются пошлиной.

Сообщается, что достичь согласия стран ЕС может быть сложно, учитывая, что новый режим увеличит нагрузку на таможенников, которые и так перегружены работой.



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