Последнее обновление: 03.07.2024 16:02

Hyundai и LG открыли первый аккумуляторный завод в Индонезии

Южнокорейские компании Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions открыли первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Индонезии стоимостью $1,1 млрд, говорится в совместном пресс-релизе.

Строительство завода в Караванге, вблизи столицы страны Джакарты, было анонсировано в 2021 году. Он будет производить батареи совокупной мощностью 10 ГВт·ч в год. Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля, который используется в аккумуляторных батареях.

"У нас есть много природных ресурсов, но мы десятилетиями экспортировали их в качестве сырья без создания добавочной стоимости, - сказал президент Индонезии Джоко Видодо на церемонии открытия завода. - Теперь, после строительства металлургических предприятий и открытия завода по выпуску батарей, мы станем важным мировым игроком в сфере электромобилей".

Компании начнут строительство второй линии завода стоимостью $2 млрд и мощностью 20 ГВт·ч в год. В общей сложности Hyundai и LG планируют инвестировать $9,8 млрд в развитие инфраструктуры по выпуску электромобилей в Индонезии. Hyundai уже владеет заводом по сборке электрокаров в стране, который может производить до 250 тыс. автомобилей в год.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование