Китайские банки бегут с Московской биржи после американских санкций

Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем - китайские банки, которые продолжают работать с Россией, - покидают Московскую биржу, попавшую под санкции США. Об этом свидетельствует биржевая статистика.

В частности, за последние две недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей - самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Одновременно резко вырос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей - на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку 200 млрд рублей в день.

Это означает, что потоки юаней, которые льются в Россию за проданную в Китай нефть, уходят с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.

Участники рынка из Китая - главные поставщики юаньовой ликвидности - несут риски попадания под вторичные санкции США, поскольку Мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции, пояснил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В ЦБ уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро. Скорее всего, китайские банки постепенно будут сворачивать операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром, который также попал под санкции, рассказывал Bloomberg близкий к Центробанку источник.