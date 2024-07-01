Последнее обновление: 01.07.2024 12:40

В Узбекистане запустили производство собственных электромобилей

На совместном предприятии BYD Uzbekistan Factory в Джизакской области Узбекистана началось производство электромобилей. Накануне с конвейера завода по производству гибридных и электрических машин сошел первый электромобиль. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Совместное узбекско-китайское предприятие начало работать в январе 2024 года. Это первый этап проекта стоимостью $160 миллионов, предназначенного для выпуска 50 тысяч электрокаров в год. На заводе установлены современное оборудование и роботизированные системы из КНР. Производственный процесс полностью автоматизирован.

Сейчас предприятие производит модели Chazor и Song Plus Champion. В ближайшие годы планируются расширение модельного ряда и увеличение производства до 500 тысяч электромобилей в год. Целью на будущее является выход на рынки региона.

На заводе трудятся 1,2 тысячи человек, многие из которых прошли обучение в Китае. В перспективе количество рабочих мест планируется увеличить до 10 тысяч.



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