Последнее обновление: 27.06.2024 17:57

В США рассмотрят возможность уплаты налогов биткоинами

Член Палаты представителей от штата Флорида, Мэтт Гайец, представил проект закона, позволяющий платить налоги биткоинами. Об этом сообщается на сайте члена Палаты поставщиков Мэтта Гаеца.

Конгресс США рассмотрит законопроект, позволяющий фискальным органам США принимать налоговые платежи в биткоинах.

Отмечается, что законопроект предусматривает введение правил о "конвертации любой полученной суммы биткоинов в долларовый эквивалент в момент получения платежа".

Автор законопроекта объяснил, что вдохновлен результатами законодательных реформ правительства страны Сальвадор и положительными результатами, которых достигла власть страны после признания биткоина официальным платежным средством.

Законопроект Мэтта Гайеца предлагает внести поправки в Налоговый кодекс США 1986 года и обязать Министерство финансов разработать план утверждения флагманской цифровой валюты как средства уплаты налогов и пошлин.

"В случае одобрения Конгрессом новый закон модернизирует налоговую систему. Он позволит добросовестным налогоплательщикам использовать биткоины для уплаты федеральных налогов, а правительству - продвигать инновации, повышать эффективность финансовой системы и предлагать большую гибкость американским гражданам.", – провозгласил конгрессмен, который представлял проект коллегам.

Также он сообщил, что это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль, гарантируя, что США возглавят авангард технологического прогресса

Власти одного из штатов – Колорадо - разрешили платить налоги и государственные пошлины в криптовалюте еще три года назад.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование