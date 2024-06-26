Немецкий автоконцерн Volkswagen инвестирует $5 млрд в конкурента Tesla – американского стартапа по производству электромобилей Rivian. Об этом пишет ВВС.

Сделка предполагает создание совместного предприятия и обмен технологиями.

Volkswagen будет использовать программное обеспечение Rivian для своих автомобилей. Подразделение программного обеспечения VW, созданное при бывшем гендиректоре Герберте Диссе, превысило свой бюджет и не достигло поставленных целей. Это привело к отставке Дисса в сентябре 2022 года, уточняет агентство Reuters.

Rivian, в свою очередь, получит капитал для наращивания производства электровнедорожников R2 на заводе в Нормале, штат Иллинойс и платформ для электромобилей среднего размера на заводе в Джорджии, где компания приостановил работу в начале этого года.

При этом обе компании продолжат выпускать собственные автомобили независимо друг от друга.

Rivian испытывает финансовые трудности: убытки компании достигли $1,4 млрд по итогам первого квартала 2024 года.

Большинство стартапов по производству электромобилей находятся в тяжелом положении из-за недостатка финансирования и дорогих кредитов. Им приходится снижать цены или даже подавать заявления о банкротстве, как это сделал Fisker в начале этого месяца.

В VW видят сотрудничество с Rivian как возможность укрепить позиции в конкурентной борьбе с китайскими производителями, активно наращивающими продажи на традиционных для больших автоконцернов рынках.