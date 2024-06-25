Дания первой в Европе будет облагать налогом выбросы сельского хозяйства

Правительство Дании в ночь на вторник, 25 июня, согласовало введение первого в Европе налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве. Об этом сообщает Politico.

Договоренности о налогообложении сельского хозяйства из-за вредных выбросов в Дании достигли после пятимесячных переговоров с фермерскими и природоохранными группами.

Согласно договоренности, с 2030 года фермеры должны будут платить 120 датских крон (16 евро) за метрическую тонну выбросов в эквиваленте углекислого газа, а с 2035 года ставка вырастет до 300 крон (40 евро).

Датское правительство также выделит 5,3 миллиарда евро на облесение 250 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель до 2045 года, отведет 140 тысяч гектаров низменных земель до 2030 года и выкупит определенные фермерские хозяйства для сокращения выбросов азота.

Министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что соглашение "станет основой для исторической реорганизации и реструктуризации земельных ресурсов и производства продуктов питания в Дании". Его еще должен одобрить парламент, который соберется после летних каникул.

Дания является одним из крупнейших экспортеров свинины и молочных продуктов в мире. По прогнозам, к 2030 году на сельское хозяйство будет приходиться 46% выбросов в стране.