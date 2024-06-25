Последнее обновление: 25.06.2024 17:14

В ЕС заподозрили Microsoft в нечестной конкуренции

ЕС обвинил Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства из-за приложения для общения и сотрудничества Teams. Об этом сообщает TechCrunch.

В официальном заявлении представители ЕС заявили, что подозревают компанию технологического гиганта в нарушении антимонопольного законодательства путем объединения своего инструмента для общения и сотрудничества Teams с популярными программами для работы с электронными документами Office 365 и Microsoft 365.

ЕС начал антимонопольное расследование по объединению Microsoft в пакет Teams в июле 2023 года - через два года после жалобы конкурента Teams, компании Slack.

Microsoft отреагировала на эту проверку, объявив о частичном разделении Teams. Однако после дополнительной проверки комиссия уверена, что Microsoft должен разделять дальше.

ЕС подозревает, что пакетное предложение Microsoft предоставило Teams преимущество в распространении по сравнению с продуктами конкурентов.

Кроме того, комиссия предварительно считает, что это могло быть дополнительно усилено ограничениями функциональной совместимости между продуктами конкурентов Teams и предложениями Microsoft.

"Такое поведение могло помешать конкурентам Teams соревноваться и, в свою очередь, внедрять инновации. Такими действиями компания вредила пользователям на территории ЕС", – считают в комиссии.



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