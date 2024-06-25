Škoda продолжит производство моделей Fabia, Kamiq и Scala и после 2030 года

Škoda Auto продолжит производство моделей Fabia, Kamiq и Scala до конца десятилетия. Об этом сообщил в интервью новостному сайту Seznam глава Škoda Auto Клаус Зеллмер.

Он пояснил, что это связано с высоким спросом на них в мире и более медленным, чем ожидалось, переходом от традиционных авто с ДВС к электромобилям. Согласно первоначальным ожиданиям автопроизводителя, производство указанных моделей должно было закончиться раньше, однако будет продолжаться и после 2030 года.

По словам Зеллмера, причинами более медленного перехода на полную электромобильность являются, среди прочего, цены, инфраструктура зарядки электромобилей (EV), настроение и предпочтения потребителей.

«Потребители очень чувствительны к ценам. Вот почему действительно важно попасть в точку стоимостью ниже €20 тыс. (полмиллиона крон). Но если вы посмотрите на модель Fabia, то в некоторых европейских странах она стоит от €15 до €16 тыс. Это все еще составляет разницу в четверть по сравнению с самым дешевым планируемым электромобилем», - рассказал сайту глава автопроизводителя.