Китай пролонгировал пошлины на стирол из Южной Кореи, США и Тайваня

Китай пролонгировал на пять лет действие антидемпинговых пошлин на стирол, импортируемый из Южной Кореи и США, а также c Тайваня. Об этом сообщило Министерство торговли КНР.

В случае отмены этих мер демпинг в отношении стирола может продолжиться, что, по мнению министерства, нанесет ущерб производству данного материала в континентальной части Китая, пишет Синьхуа.

В июне 2018 года Китай объявил о решении ввести на пять лет пошлины в диапазоне 6,2-7,5% для Южной Кореи, 13,7-55,7% - для США, 3,8-4,2% - для Тайваня.

Стирол широко используется в производстве пластмасс и каучука.