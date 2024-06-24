ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для России

В новом 14-м пакете санкций в отношении России также содержится расширение запрета на полеты над территорией ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В частности, запрет на посадку на территории ЕС, взлет с нее и пролет над ней теперь распространяется и на воздушные суда, летающие вне расписания, если место и время взлета или посадки, например, во время полета к месту отпуска или на деловую встречу, фактически определяют российские физические или юридические лица, структуры или органы.

Кроме того, по запросу уполномоченных органов стран ЕС операторы обязаны предоставлять им информацию о рейсах, следующих вне расписания, включая сведения о владельцах воздушных судов и, возможно, их пассажирах.

Новый санкционный пакет также предусматривает расширение запрета на перевозку товаров автотранспортом на территории ЕС, включая транзитные перевозки, на перевозчиков из ЕС, от 25% доли в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам.