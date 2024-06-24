Промышленность является основным драйвером роста ВВП Беларуси - ЕАБР

Промышленность является основным драйвером роста ВВП Беларуси в январе-мае 2024 года. Это отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Промышленность и сельское хозяйство в Беларуси ускоряют рост. За январь-май ВВП вырос на 5,2% г/г, после 5,1% г/г в январе-апреле. По предварительной оценке, промышленность обеспечила более 40% прироста ВВП, увеличив объемы выпуска на 8% г/г после 7,7% г/г в январе-апреле", - говорится в обзоре ЕАБР.

В нем отмечается, что за аналогичный период рост в сельском хозяйстве ускорился до 8,1% г/г, после 6,9% г/г. Инвестиции увеличились на 9,6% г/г, преимущественно за счет вложений в оборудование (+20,2% г/г), что обусловлено введением льготы по импорту с марта текущего года. Потребительская активность сохраняется на высоком уровне: розничный товарооборот увеличился на 12,2% г/г в условиях устойчивого роста доходов и расширения кредитования.

"На фоне сильной динамики основных отраслей наш прогноз по экономическому росту в Беларуси повышен до 3,4% на 2024 год", - сообщили эксперты ЕАБР.