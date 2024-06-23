Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне "ВВ", но ухудшило прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило рейтинг на уровне "BB", говорится в сообщении агентства.

Ухудшение прогноза по рейтингу связано с повышением политического риска из-за принятия и введения властями Грузии закона о "Прозрачности иностранного влияния" в мае 2024 года, что привело к усилению политической неопределенности и выразилось в крупномасштабных протестах.

"Политическая напряженность может еще больше усилиться в преддверии парламентских выборов, запланированных на октябрь 2024 года. По мнению Fitch, растущая поляризация в обществе и ослабление доверия к государственным институтам, вероятно, негативно повлияют на показатели государственного управления Грузии, что является давним преимуществом по сравнению с другими странами. Принятие закона также резко ухудшило отношения с ЕС и США и может задержать процесс вступления в ЕС", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Fitch также констатирует снижение международных резервов Грузии до $4,6 млрд на конец мая 2024 года с пикового значения в $5,4 млрд долларов США в августе 2023 года, несмотря на в целом благоприятный макроэкономический фон.

По мнению Fitch, это отражает растущий дефицит счета текущих операций платежного баланса, высокие выплаты по суверенному долгу и продажу валюты Национальным банком Грузии на $168,7 млн для cнижения возросшего давления на лари, который обесценился на 7% по сравнению с долларом США после принятия закона о прозрачности внешнего влияния. Политическая неопределенность может поддерживать давление на лари и резервы на протяжении всего избирательного цикла, считают в агентстве.

В числе факторов, которые способствовали подтверждению рейтинга, агентство выделило умеренный уровень госдолга, который по прогнозу не превысит 41% ВВП в 2024-2026 годах и устойчивые показатели бюджета. Fitch ожидает, что дефицит бюджета сектора госуправления сократится с 2,5% ВВП в 2023 и 2024 годах до 2,1% в 2025 году.

Кроме того, агентство отметило сильный рост ВВП страны, который оценивается на уровне 5,8% в 2024 году и в среднем на 5% в 2025-2026 годах.

Агентство ожидает относительно низкую, но растущую, инфляцию в Грузии. По прогнозу, инфляция в этом году превысит целевой показатель НБГ в 3% и составит 3,8% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года, что частично отражает влияние девальвации лари в 2024 году. При этом Fitch ожидает, что денежно-кредитная политика будет относительно жесткой до конца 2025 года.