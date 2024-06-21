В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже

Во Франкфурте-на-Майне задержали трех граждан Армении, Украины и России по подозрению в шпионаже. Об этом сегодня сообщила Федеральная прокуратура Германии.

По данным генпрокуратуры ФРГ, они могли собирать информацию для зарубежной спецслужбы и следить за гражданином Украины.

"С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться человек, на которого они ориентировались", – говорится в сообщении.

Трех подозреваемых задержали накануне, по ходатайству прокуратуры судья постановил взять их под арест.

Других деталей о деле не сообщается.