МВФ прогнозирует во II полугодии 2025 года возврат инфляции в еврозоне к целевым 2%

Инфляция в еврозоне вернется к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% во второй половине 2025 года. Такой прогноз дали эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

ЕЦБ может смягчать денежно-кредитную политику постепенно - темпами, которые будут зависеть от статданных, говорится в докладе МВФ по еврозоне.

Прогнозы замедления инфляции предполагают, что ставка по депозитам ЕЦБ может быть понижена до 2,5% к концу 3-го квартала 2025 года. Этот уровень ставки эксперты МВФ считают нейтральным, то есть, как не сдерживающим, так и не стимулирующим экономическую активность.

ЕЦБ снизил три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании. Базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, по маржинальным кредитам - 4,5%.

Дальнейшее постепенное смягчение монетарной политики позволит сдержать инфляционные ожидания и избежать чрезмерного ограничения экономической активности, считают в МВФ.

Согласно апрельскому прогнозу МВФ, экономика еврозоны вырастет на 0,8% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году. В 2023 году ВВП региона увеличился на 0,4%.