ЕС на год продлил соглашение о "транспортном безвизе" с Украиной

Еврокомиссия и Украина на год продлили действие соглашения о либерализации грузовых перевозок, известное как "транспортный безвиз". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем X (Twitter).

По его информации, Еврокомиссия и Украина на год продлили соглашение о "транспортном безвизе" с возможность автоматически продлить его до конца 2025 года.

"Это важный шаг к интеграции Украины в пространство ЕС, рост украинского экспорта и европейского импорта, усиление экономики и устойчивости. Спасибо Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссии за поддержку Украины", – написал Шмыгаль.

Кадры подписания документа о продлении соглашения опубликовало также Представительство Украины при ЕС.