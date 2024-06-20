Глава Нацбанка Беларуси анонсировал изменения в законодательстве по микрозаймам и лизингу

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики анонсировал изменения в законодательстве по микрозаймам и лизингу.

"5 июня 2024 года внесен в Палату представителей проект закона "О потребительском кредите (микрозайме)". Проектом закона унифицированы подходы к предоставлению физическим лицам потребительских кредитов и микрозаймов. Действие его норм направлено на повышение качества оказываемых услуг и дополнительную защиту законных интересов наших граждан. В частности, редакция закона предполагает обязанность банков и микрофинансовых организаций по информированию заемщика до заключения договора о превышении показателя долговой нагрузки, по предоставлению заемщику, попавшему в сложную жизненную ситуацию, отсрочки платежа на срок не менее трех месяцев, по введению ограничения на установления процентов по потребительскому микрозайму", - сказал Павел Каллаур, которого цитируют госСМИ.

По его словам, на финальной стадии находится работа над проектом закона "О лизинговой деятельности". Его ключевые новации - это определение полномочий Национального банка в части установления дополнительных требований по управлению рисками лизинговых организаций и разрешение вторичного лизинга.

"Дополнение статьи 636 Гражданского кодекса нормой, допускающей возможность законодательно устанавливать особенности правового регулирования отношений в сфере лизинга, позволило урегулировать вопрос внедрения нового инструмента финансового рынка - вторичного лизинга", - рассказал Каллаур.