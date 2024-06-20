Итальянский производитель автомобилей класса люкс Ferrari, известный своими бензиновыми двигателями, в конце 2025 года выпустит свой первый электромобиль. Об этом пишет Reuters.

По словам источника агентства, первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее €500 тысяч - автопроизводитель готовится к открытию завода, который будет производить эту модель и может увеличить производство всей группы на треть.

Отмечается, что ожидаемая мощность завода - до 20 тыс. автомобилей в год.

Запланированная цена показывает уверенность бренда в том, что состоятельные водители готовы платить, даже несмотря на то, что конкуренты массового рынка сокращают выпуск электромобилей на фоне падения спроса, пишет Reuters.

Ценник в €500 тысяч не включает дополнительные функции и индивидуальные особенности, которые обычно добавляют 15-20%. При этом он значительно превышает среднюю цену продажи Ferrari в первом квартале этого года, которая составляет около €350 тыс.

В Ferrari не комментируют вероятную цену своего первого электромобиля или своего нового завода, который должен быть открыт на этой неделе в городе Маранелло на севере Италии.

Сообщается, что новый завод предоставит Ferrari дополнительную линию сборки автомобилей и будет производить бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электромобили и компоненты к ним. По словам источника, завод будет полностью введен в эксплуатацию через три-четыре месяца.

Эксклюзивность лежит в основе популярности бренда, а также его высоких цен, поэтому любое увеличение объемов производства связано с определенными рисками. Но Ferrari показала своим внедорожником Purosangue, что может добиться успеха, выходя за рамки своих традиционных автомобилей.

"Спрос на Ferrari растет, и у них есть возможность удовлетворить часть этого спроса без ущерба для эксклюзивности", - сказал портфельный менеджер компании AcomeA SGR, которая владеет акциями Ferrari, Фабио Кальдато.

По его словам, ожидание на некоторые модели может превышать два года.

"Этот список не становится короче. Пребывание в списке ожидания само по себе является символом статуса", - сказал Кальдато, отметив увеличение количества потенциальных состоятельных клиентов на развивающихся рынках, таких как Индия и Ближний Восток.

Вторая модель электромобиля также находится в стадии разработки, сообщил собеседник агентства, добавив, что процесс находится на ранней стадии.