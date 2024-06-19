Объемы строительства в апреле в еврозоне снизились на 0,2%, в ЕС выросли на 0,2%

Объемы строительства в еврозоне в апреле 2024 года снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их уменьшение составляло 0,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

В годовом выражении объемы строительства снизились на 1,1%.

В 27 странах ЕС объемы строительства в позапрошлом месяце выросли на 0,2% после снижения на 0,6% месяцем ранее. В годовом выражении показатель упал на 0,9%.

Среди государств-членов ЕС, по которым имеются данные за апрель наибольший рост за месяц был зафиксирован в Венгрии (11,1%), Румынии (8,0%) и Словакии (7,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Бельгии (-3,7%), Словении (-2,7%) и Германии (-2,1%).

В годовом выражении наиболее заметно темпы строительства снизились в Бельгии (-9,3%), Польше (-6,0%) и Словении (-5,3%). Наибольший рост зафиксирован в Венгрии (15,6%), Румынии (13,2%) и Португалии (6,8%).