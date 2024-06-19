Чехия входит в пятерку крупнейших покупателей золота в мире

Чехия вместе с Китаем, Польшей, Сингапуром и Ливией входит в пятерку стран, которые в 2023 году приобрели на мировых рынках наибольшее количество золота, сообщает издание Е15.

В прошлом году, согласно статистике Всемирного совета по золоту (World Gold Council), только Чешский национальный банк приобрел почти 19 тонн драгоценного металла, что сделало его пятым по уровню стремления к покупке золота центральным банком в мире на мировой золотой карте AD 2023 года. Однако массовые покупки золота ЧНБ не были чем-то удивительным: банк уже давно провозглашает цель иметь в резервах сотни тонн золотых сокровищ.

По данным Всемирного совета по золоту, Чехия в настоящее время обладает пятьдесят седьмым по величине запасом золота в мире, что соответствует примерно тридцати одной тонне драгоценного металла. Этот объем считается рекордным в истории чешского Центробанка. В 2019 году количество драгметалла в хранилищах банка составляло «незначительных» на сегодня восемь тонн. По данным Чешского национального банка, на начало июня этого года золото в его сейфах стоило 68,1 миллиарда крон (€2,7 млрд).