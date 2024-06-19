В Аргентине зафиксировали самый большой избыток бюджета при президентстве Милея

В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере $2,57 млрд, что является крупнейшим за правление президента-либертарианца Хавьера Милея. Об этом сообщает Reuters.

Аргентина, которая испытывает недостаток наличности, пятый месяц подряд имеет профицит первичного бюджета в размере 2,33 трлн песо ($2,57 млрд).

Отмечается, что это был первый случай, когда государство зарегистрировало пять месяцев подряд финансового профицита бюджета с 2008 года.

Результат в сочетании с месячным профицитом финансового бюджета в размере 1,18 триллиона песо подчеркивает, что правительство Милея перевыполняет обязательства достичь нулевого дефицита в этом году, чтобы исправить экономику страны.

"С доходами, которые значительно превысили предыдущие достижения, приверженность правительства к фискальной сбалансированности определила, что уровень устойчивых расходов поддерживается в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что необходимо для стабилизации национальных фискальных счетов", – говорится в заявлении Министерства экономики.

Как сообщалось ранее, президент Аргентины Хавьер Милей планирует уволить 70 тыс. государственных служащих в ближайшие месяцы, что является одним из примеров того, как либертарианский подход предлагает сократить непомерно раздутый государственный аппарат.