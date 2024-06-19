Германия вернула мировое лидерство по выращиванию хмеля

Германия снова стала мировым лидером по выращиванию хмеля, отобрав это звание у Соединенных Штатов после девяти лет. Об этом сообщила во вторник Немецкая ассоциация хмелеводов.

Изменение произошло в результате сокращения площадей, отведенных под выращивание этой культуры в разных странах, пишет DPA.

В Германии площади под хмелем сократились на 340 га, до 20 300 га, в то время как в США падение составило 4500 га, до 17 850 га.

Большие запасы хмеля привели к падению цен, что беспокоит немецких производителей. Хмель выращивают почти исключительно для пивоваренного сектора, а продажи пива сейчас в глобальном упадке.

Сельское хозяйство в США имеет другую структуру, чем в Германии: по ту сторону Атлантики намного большие фермерские хозяйства.

Крупные фермерские хозяйства вынуждены менять направление деятельности быстрее, чем обычно семейные небольшие компании в Германии – частично из-за давления со стороны банков – если перспективы неблагоприятны.

Немецкие семейные фермерские хозяйства часто имеют длинные традиции и больше заинтересованы в своих полях, поэтому они не так легко отказываются от привычных культур.