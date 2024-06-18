Последнее обновление: 18.06.2024 17:07

Иран с 21 июня вводит в обращение цифровой риал

Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод. Об этом сообщил регулятор.

"Благодаря мерам, принятым Центральным банком, и прогрессу пилотного этапа нового операционного сервиса "Цифровой риал" на острове Киш (известный иранский курорт и свободная экономическая зона в Персидском заливе), с месяца тир 1403 года (начинается 21 июня 2024 года - прим.) клиенты банковской сети смогут, не используя бумажные деньги или банковские карты, а просто при помощи кошелька с цифровыми риалами смогут по-новому совершать покупки или переводить средства на кошельки других клиентов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Центрального банка Ирана.

Центробанк уточняет, что оплата цифровыми риалами будет происходить "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением".



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование