Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 9 млрд куб. м

Нафтогаз уже закачал в подземные хранилища 1,6 миллиарда кубометров природного газа, что больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

По состоянию на 17 июня 2024 года Украина закачала около 1,6 млрд куб. м голубого топлива в украинские подземные газохранилища. Это на 390 млн куб. м газа превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

"Этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующему отопительному сезону. Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Таким образом, на сегодня объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд куб. м.