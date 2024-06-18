Fitch улучшил прогноз по росту мирового ВВП на 2024 год

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с 2,4%, ожидавшихся в марте. Об этом сообщается в новом докладе Global Economic Outlook.

Улучшение прогноза связано с рядом причин: повышением уверенности в перспективах роста европейской экономики, восстановлением экспортного сектора Китая, усилением импульса к росту внутреннего спроса на emerging markets (развивающихся рынках).

Экономический рост в США замедляется, но слабо, отметили в Fitch. Агентство сохранило постоянным прогноз повышения ВВП США в этом году – на уровне 2,1%.

Прогноз роста экономики еврозоны на этот год повышен до 0,8% с 0,6%, Китая – до 4,8% с 4,5%, emerging markets (без учета Китая) – до 3,7% с 3,2%.

"Ожидаемый поворот к глобальному смягчению денежно-кредитной политики начал обретать форму. Европейский центральный банк недавно снизил ставки, а Федеральная резервная система и Банк Англии, как ожидается, сделают это в третьем квартале. Однако инфляция остается удивительно устойчивой, и мы считаем, что снижение ставок в следующие 12-18 месяцев будет более плавным, чем ожидалось ранее", - говорится в обзоре.

Fitch прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2025 году до 2,4%, ожидая, что рост как в США, так и еврозоне составит 1,5%. Темпы повышения ВВП Китая на следующий год замедлятся до 4,5%, прогнозирует агентство.