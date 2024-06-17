Последнее обновление: 17.06.2024 11:36

Белорусский рубль незначительно снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,01 копейки или 0,003%, до 3,1997 рубля при объеме торгов $1,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,25 копейки или 0,07% до 3,5821 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 113,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,77 копейки или 0,4%, до 4,3600 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,5 млн. юаней.

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