Россия в мае впервые за более чем два года обогнала США по поставкам газа в Европу

В мае 2024 года импорт газа из России в Европу впервые за почти два года превысил поставки из США, несмотря на усилия региона, направленные на отказ от российского топлива после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Financial Times.

После начала вторжения РФ в Украину, страны ЕС начали резко отказываться от российского газа, заменяя его поставками СПГ из США.

Уже в сентябре 2022 года США обогнала Россию, став крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Однако в мае 2024 года поставки российского газа и СПГ по трубопроводам впервые с 2022 года обогнали объемы импорта из США, составляя 15% от общего объема поставок в ЕС и другие страны Европы, в то время как объемы поставок СПГ из США составили всего 14% от общих объемов.

Согласно информации, на высокие объемы поставок российского газа в мае повлияли краткосрочные факторы, в том числе перебои на крупном американском экспортном объекте СПГ, тогда как Россия отправила больше газа через Турцию в преддверии планового технического обслуживания в июне.

Спрос на газ в Европе остается относительно слабым, а уровни запасов газа в хранилищах близки к рекордно высоким для этого времени года.

С 2022 года Россия поставляет газ в Европу только по трубопроводу через Турцию и Украину. Транзитное соглашение между Украиной и Россией заканчивается в этом году, что скорее всего остановит потоки через этот маршрут.

По словам представителя Независимой службы товарной разведки (ICIS) Маржека-Мансера, разворот "вряд ли будет длительным", поскольку летом Россия сможет отгружать СПГ в Азию северным морским путем, что, вероятно, уменьшит объемы поставок в Европу, в то время как производство СПГ в США снова растет.