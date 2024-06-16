Последнее обновление: 16.06.2024 13:18

В Беларуси продолжают "совершенствовать" законодательство по рынку ценных бумаг

Лукашенко 14 июня подписал указ № 234, которым "совершенствуется законодательство по функционированию рынка ценных бумаг", сообщила его пресс-служба.

В частности, корректируется указ от 28 апреля 2006 года № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

Документом с учетом правоприменительной практики в области размещения и обращения облигаций уточнены механизмы расчета объема эмиссии необеспеченных облигаций, предоставления поручительства и дополнительного обеспечения.

Его положения также приведены в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в законах: "Об урегулировании неплатежеспособности" (в части определения критериев оценки риска наступления банкротства, а также перечня документов и сведений для оценки платежеспособности эмитентов облигаций и их поручителей); "Об изменении кодексов" (в части исключения из объектов его регулирования банковской сберегательной книжки на предъявителя). Банковская сберегательная книжка с учетом внесенных в Гражданский кодекс изменений перестала относиться к ценным бумагам.

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